"Никакого "гена пьянства" в природе нет": генетик объяснил, почему у некоторых людей риск алкогольной зависимости выше

Генетик Колесников: "гена пьянства" не существует Фото: Shutterstock.

Какого-либо так называемого "гена пьянства" не существует, однако у некоторых народов медленнее накапливается ацетальдегид. Об этом KP.RU рассказал научный сотрудник НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Никита Колесников.

"Никакого "гена пьянства" в природе нет. Но существуют этносы, которые без неприятных ощущений усваивают крепкий алкоголь", - сказал он.

Ученый отметил, что в организмах народов Крайнего Севера или американских индейцев медленнее накапливается ацетальдегид – токсичный продукт алкогольного отравления. Это повышает риск зависимости. Однако в целом алкоголизм вызывается социальными и культурными факторами, роль генов тут вторична, подчеркнул исследователь.

Как писал сайт KP.RU, активность ферментов, а не гены позволяют одним выпить без последствий и по 4-5 рюмок, а других тошнит даже от глотка шампанского. И в этом задействованы в первую очередь печеночные ферменты. От печени зависит степень опьянения и состояние комфорта после употребления алкоголя.

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