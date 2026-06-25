На Вологодчине первые выпускники кадрового проекта «Герои Русского Севера» получили дипломы

Фото: Андрей Шилов

Вологодский кадровый проект «Герои Русского Севера» – это региональный аналог федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Как совершенно справедливо заметил Владимир Путин, участники специальной военной операции – это новая элита. Людям, которые несут ответственность за настоящее и будущее нашей страны, можно и нужно доверять инструменты управления, поручать власть. И я искренне горжусь тем, что Вологодская область – в передовиках по количеству участников СВО, назначенных на должности государственной гражданской и муниципальной службы», – сказал Георгий Филимонов.

Фото: Андрей Шилов

На Вологодчине участники специальной военной операции возглавляют уже пять муниципалитетов. Все они демонстрируют высокие результаты в развитии вверенных им территорий и высокий уровень вовлеченности в решение задач.

«Те ребята абсолютно неспроста назначены на должности глав муниципалитетов – не только потому что они участники специальной военной операции, а потому что они обладают серьезным квалификационным потенциалом. Это эксперты в своих отраслях, которые прошли путь до войны на гражданских поприщах и после СВО, пройдя прокачку в рамках нашего кадрового конкурсного отбора, по заслугам получили это право», – добавил Георгий Филимонов.

Проект «Герои Русского Севера» запустили в Вологодской области более года назад по инициативе губернатора Георгия Филимонова, чтобы создать новую систему повышения квалификации кадров, включая формирование кадровых лифтов для военнослужащих. Всего желание стать его частью выразили более 330 участников СВО – не только вологжане, но и жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также многих других регионов Российской Федерации.