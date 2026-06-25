Полянский: ЕС хочет вступить в прямой конфликт с РФ после поражения Украины Фото: REUTERS.

Евросоюз (ЕС) намерен вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией после того, как Украине будет нанесено поражение. Об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

"Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений (ЕС и НАТО — прим. ред.), когда Украина окончательно „сточится“ о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны", - сказал дипломат.

По его словам, к этому данные структуры усиленно и ускоренно готовят, не забывая об обязательном в таких случаях оболванивании населения за счет тотальной демонизации России. Вот такой сценарий всем готовят в Брюсселе, подчеркнул Полянский.

Как писал сайт KP.RU, западные политики подготавливают свои страны к дальнейшему крупному конфликту с Россией. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, НАТО и ЕС планируют войну с РФ на рубеже 2030 года. Дипломат отметил, что приготовления этих двух структур все больше напоминают немецкий план нападения на СССР "Барбаросса". Нацистская Германия разрабатывала соответствующий сценарий для войны с СССР.