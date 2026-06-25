В ВТБ Онлайн теперь можно заказать доставку из «Магнита»

ВТБ и крупнейшая сеть «Магнит» запустили совместный сервис продуктовой доставки. Теперь пользователи могут бесплатно заказать товары из магазинов партнера напрямую из приложения банка. Проект уже охватывает все регионы присутствия «Магнит Доставки», а его потенциальная аудитория оценивается в 80 миллионов человек.

Для клиентов банка доставка из ключевого формата сети — магазинов «у дома» — бесплатная. В зависимости от региона в каталоге предлагается до 15 тысяч наименований товаров повседневного спроса, при этом общий портфель позиций, доступных к заказу, превышает 270 тысяч единиц. Дополнительным стимулом для пользователей является повышенный кешбэк - при оплате картой банка начисляется до 10% рублями.

Уже в июле ассортимент пополнится товарами из парфюмерно-косметической сети «М.Косметик», что значительно расширит возможности покупателей.

В банке отмечают, что новый функционал — это шаг к превращению финансового приложения в полноценный сервисный хаб. Старший вице-президент банка, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный подчеркнул: «Мы объединяем финансовые сервисы с повседневными покупками, превращая приложение банка в настоящий хаб. Бонусом становится повышенный кешбэк, который делает заказ продуктов не только быстрым, но и ощутимо выгодным. Мы видим высокий спрос на такие проекты и будем тиражировать этот опыт с другими партнерами».

Со стороны ритейлера проект также называют стратегически важным. Руководство сети магазинов рассчитывает за счет партнерства с банком привлечь новую многомиллионную аудиторию.

Напомним, что это не первый совместный проект компаний в этом году. В мае стороны уже анонсировали запуск платежного сервиса «Магнит Пэй ВТБ», включающего совместную карту с автоматическим начислением кешбэка бонусами программы «Магнит Плюс». Цифровую версию карты можно оформить мгновенно в приложении ретейлера, а пластиковый носитель — заказать в отделениях банка или магазинах сети. В настоящий момент услуга работает в девяти регионах и в ближайшее время будет масштабирована на всю страну.