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НовостиВ мире25 июня 2026 12:09

Ирак может выйти из ОПЕК при невыполнении его требований: о чем речь

Shafaq News: Ирак может выйти из ОПЕК, если ему не увеличат квоту на нефть
Сергей КУДРИН
Shafaq News: Ирак может выйти из ОПЕК, если ему не увеличат квоту на нефть

Shafaq News: Ирак может выйти из ОПЕК, если ему не увеличат квоту на нефть

Фото: REUTERS.

Иракские власти рассматривают возможность выхода страны из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), если организация не согласится на предложение Багдада повысить его квоту на добычу черного золота. Об этом сообщает агентство Shafaq News, ссылаясь на источники в иракском правительстве.

План Ирака по выходу из ОПЕК - часть стратегии по увеличению экспорта нефти и компенсации ущерба от конфликта США и Ирана. Правительство изучает последствия превышения лимита на добычу. Решение о повышении производства или выходе из ОПЕК ожидается после визита премьер-министра Али аз-Зейди в Вашингтон в июле.

Ирак - второй по величине производитель нефти в ОПЕК. 90% бюджета страны формируют доходы от продажи нефти, которая почти полностью экспортируется морем, в основном через Ормузский пролив.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль, прикрываясь американскими солдатами, тайно создал в Ираке военные базы.