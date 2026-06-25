Следком предложил ввести ответственность за соблюдения антироссийских санкций. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следственный комитет предложил ввести ответственность для управленцев за соблюдения антироссийских санкций. Об этом заявил руководитель управления контроля за следственными органами СК РФ Владимир Макаров на полях ПМЮФ.

По его словам, значительное количество стран ЕС предусмотрели уголовную ответственность для физических и юридических, которые нарушают односторонние антироссийские санкции. Макаров утверждает, что складывающаяся ситуация требует принятие ответных мер.

В 2022 году, как он напомнил, Следком поддержал инициативу о внесении в статью 201 УК РФ изменений. По его словам, предлагалось дополнить статью УК РФ новым квалифицирующим признаком. Макаров считает, что реализация данной нормы будет эффективным инструментом.

Ранее сайт KP.RU писал, что западные санкции с точки зрения международного права являются незаконными односторонними мерами против третьих стран.