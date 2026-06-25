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НовостиОбщество25 июня 2026 12:13

В России хотят ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности детей: подробности

СК РФ хочет ужесточить наказание за нарушения половой неприкосновенности детей
Сергей ГАПЧУК
СК РФ хочет ужесточить наказание за нарушения половой неприкосновенности детей

СК РФ хочет ужесточить наказание за нарушения половой неприкосновенности детей

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет (СК) РФ предложил ужесточить ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).

По его словам, СКР считает, что такие изменения помогут более эффективно защищать права несовершеннолетних.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал об уголовных делах о коррупции, которые расследовались ведомством в 2025 году. За 12 месяцев следователи направили в суды 14,2 тысячи такого рода дел. Также глава ведомства предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в государственную казну, подчеркнул Бастрыкин.