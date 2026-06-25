В России хотят ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности детей: подробности

СК РФ хочет ужесточить наказание за нарушения половой неприкосновенности детей Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет (СК) РФ предложил ужесточить ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).

По его словам, СКР считает, что такие изменения помогут более эффективно защищать права несовершеннолетних.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал об уголовных делах о коррупции, которые расследовались ведомством в 2025 году. За 12 месяцев следователи направили в суды 14,2 тысячи такого рода дел. Также глава ведомства предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в государственную казну, подчеркнул Бастрыкин.