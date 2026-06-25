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НовостиПолитика25 июня 2026 12:14

Киев пытается дестабилизировать ситуацию в Крыму: делают ставку на панику

Крючков: в Крыму зафиксированы массовые вбросы с призывами уезжать
Людмила МИТРОХИНА
Киев пытается дестабилизировать ситуацию в Крыму: делают ставку на панику

Киев пытается дестабилизировать ситуацию в Крыму: делают ставку на панику

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму зафиксированы массовые вбросы с призывами к эмиграции. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он отметил, что Киев пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове. Враг делает ставку на панику.

"Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать", — резюмировал чиновник у себя в Telegram-канале.

Нужно доверять только официальным источникам. Крымчанам следует удалять и блокировать сообщения от подозрительных пользователей в чатах, таких как "дочь офицера" или "жена силовика", подытожил Крючков.

Ранее KP.RU сообщил, что 25 июня происходит в Крыму. Аналитики издания рассказали о ситуации с топливом, ударах ВСУ и уменьшении количества поездов, которые отправляются на полуостров.