Киев пытается дестабилизировать ситуацию в Крыму: делают ставку на панику Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму зафиксированы массовые вбросы с призывами к эмиграции. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он отметил, что Киев пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове. Враг делает ставку на панику.

"Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах. Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать", — резюмировал чиновник у себя в Telegram-канале.

Нужно доверять только официальным источникам. Крымчанам следует удалять и блокировать сообщения от подозрительных пользователей в чатах, таких как "дочь офицера" или "жена силовика", подытожил Крючков.

Ранее KP.RU сообщил, что 25 июня происходит в Крыму. Аналитики издания рассказали о ситуации с топливом, ударах ВСУ и уменьшении количества поездов, которые отправляются на полуостров.