Будут ли в школах сдавать устный экзамен по географии: ответ дали в Минпросвещения

Минпросвещения рассмотрит предложение об устном экзамене по географии в школах Фото: Ольга ЮШКОВА.

В школах не планировалось вводить устный экзамен по географии. Однако Министерство просвещения России рассмотрит это предложение. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов.

Кроме того, стало известно, что поэтапное введение единого государственного учебника по географии начнется с 1 сентября 2028 года.

«Сейчас идет разработка единого государственного учебника по географии. Сейчас этот учебник разрабатывается. До этого мы проведем подготовку», - сказал Кравцов.

Сайт KP.RU ранее писал, что устный экзамен по истории для всех девятиклассников планируется провести в феврале или марте 2028 года. Сообщалось, что введение обязательного устного экзамена по истории направлено на укрепление роли исторического образования в школах.