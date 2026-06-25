В Гданьске проходит антиукраинский протест во время конференции по помощи Киеву

На улицах в польском Гданьске проходит антиукраинский протест. Одновременно с этим в городе идет конференция по помощи Киеву. Фото: brunocoelho/Shutterstock/Fotodom

На улицах в польском Гданьске проходит антиукраинский протест. Одновременно с этим в городе идет конференция по помощи Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, который присутствовал на акции.

Как известно, в Гданьске 25-26 июня проводится международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026).

«Несколько сотен человек собрались в центре Гданьска и резко выражают свое недовольство поведением украинских властей, которые все сильнее занимаются героизацией нацистских преступников», - поделился подробностями собеседник.

Он уточнил, что протестующие пришли на акцию с плакатами, на которых написано: «Мы помним Волынь». Также участники скандируют «Позор!».

Как ранее писал сайт KP.RU, отношения между Варшавой и Киевом начали ухудшаться из-за продолжающейся на Украине героизации лидеров УПА*. В Польше жестко осуждают действия украинских властей.

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