Посол Румынии Истрате прибыл в МИД России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате прибыл в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Дипломата вызвали в ведомство для объявления официальной позиции Москвы в ответ на недружественные действия Бухареста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что румынскому послу будет заявлено о симметричных ответных мерах. Эти меры последовали после того, как румынские власти приняли решение закрыть российское генконсульство в Констанце. Прибывший дипломат не стал общаться с прессой и без комментариев проследовал внутрь здания.

Напомним, что в конце мая румынское оборонное ведомство сообщило об инциденте с беспилотником, который упал на крышу жилого дома в городе Галац. Ответственность за это происшествие в Бухаресте тогда безосновательно возложили на Российскую Федерацию. В ответ на это румынская сторона вызвала российского посла и уведомила его о готовящихся дипломатических шагах.

Позже президент Румынии Никушор Дан после заседания Верховного совета обороны объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце. Кроме того, было принято решение объявить российского генконсула персоной нон грата. В Москве эти действия сочли необоснованными и подготовили зеркальный ответ.