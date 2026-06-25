СК: РФ возбудила более 10 тысяч дел против представителей руководства Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России возбудил более 10 тысяч дел в отношении порядка 2,5 тысячи представителей руководства Украины, силовых структур и иностранных наемников с 2014 года. Об этом на полях ПМЮФ-2026 заявил зампредседателя СК РФ Александр Федоров.

«Завершено расследование 1091 уголовного дела по обвинению 1410 военнослужащих и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины», - сообщил представитель ведомства.

Федоров подчеркнул, что в результате действий боевиков ВСУ на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик погибли порядка пяти тысяч мирных жителей, еще более 18,5 тысячи людей пострадали. Также ранения получили порядка 13,5 тысячи граждан, включая 1275 несовершеннолетних.

Ранее KP.RU сообщал, что СК России располагает доказательствами расстрелов мирных граждан боевиками ВСУ на территории Суджи в Курской области. В январе-феврале 2025 года военные киевского режима занимались мародерством, поджигали дома и целенаправленно обстреливали объекты с мирными жителями.