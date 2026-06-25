Цахкна разглядел милитаристские нарративы в мультфильме "Маша и Медведь" Фото: Кадр из мультфильма

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после того, как американская компания Netflix приобрела права на еще два сезона и продлила действующее соглашение на показ российского детского мультфильма "Маша и Медведь", раскритиковал стриминговый онлайн-кинотеатр.

Эстонский дипломат в соцсети Х назвал мультфильм "Маша и Медведь", ранее вошедший в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире, частью мягкой силы России, который, по его мнению, якобы "внедряет милитаристские идеи" в детские передачи. Также Цахкна утверждал, что встречающаяся в некоторых сериях советская символика "заслуживает моральной ясности".

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель уполномоченного по защите госязыка на Украине Игорь Спиридонов обеспокоился влиянием мульсериала "Маша и Медведь" на национальную безопасность Незалежной. Этот деятель уверял, что с моральной точки зрения смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы на русском языке ненормально. Он также пришел к выводу, что просмотр русских фильмов и прослушивание российской музыки якобы угрожает нацбезопасности.