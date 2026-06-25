Летает ли авиакомпания El Al в Москву в июне: ответ дал сам перевозчик

Израильская авиакомпания El Al отменила до конца июня все полеты в Москву Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Израильская авиакомпания El Al прекратила все полеты в Москву до конца июня. Об этом сообщает местная гостелерадиокомпания Kan.

По имеющимся данным, первой отмене подвергся рейс Тель-Авив - Москва. Он был запланирован на четверг, 25 июня. Пассажиры получили уведомления от перевозчика уже после изменения расписания. Причиной отмены авиакомпания назвала «развитие событий между Россией и Украиной».

В El Al также рассказали, что оформить билеты на новые рейсы в российскую столицу можно будет не раньше июля.

Ранее сайт KP.RU информировал, что в аэропорту Уфы из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов случились массовые задержки рейсов. Согласно сведениям из онлайн-табло, на вылет задерживаются полеты в Анталью, Санью, Нарьян-Мар, Москву и Санкт-Петербург (по два рейса каждый), Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Краснодар, а также Казань.