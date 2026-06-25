Экс-разведчик Риттер: Российская армия побеждают на передовой Фото: Минобороны РФ.

Российские войска доминируют на передовой. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Рику Санчесу.

"Россия побеждает там, где это действительно имеет значение — на поле боя", - отметил аналитик.

По словам эксперта, Украина по-прежнему может запускать беспилотники и попадать в заголовки новостей. Однако Россия уже работает над этой проблемой, и заголовки не помогут, если ВСУ активно теряют свои позиции.

Риттер подчеркнул, что именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию. Это не изменит ситуацию на Донбассе, однако может создать предлог для вмешательства Европы, констатировал он.

Как писал сайт KP.RU, Белоруссия сильно ощущает попытки извне втянуть ее в конфликт на Украине. По словам главы Минобороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина, обстановка у белорусских границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер. Он отметил, что события последних лет все чаще заставляют вспоминать предвоенный 1941 год и сравнивать исторические факты с реальностью.