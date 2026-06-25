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НовостиВ мире25 июня 2026 12:51

МИД: РФ закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры

МИД РФ объявил об ответной мере на закрытие генкосульства в Констанце
Вениамин ЗАХАРОВ
МИД: РФ закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

МИД: РФ закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что в четверг, 25 июня, посол Румынии в РФ был вызван в МИД РФ, которому была вручена нота об объявлении persona non grata генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны.

"Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata", - говорится в сообщении.