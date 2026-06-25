МИД РФ: Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине Фото: REUTERS.

Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Анонсированные суммы так называемых пожертвований на продолжение кровавой агрессии против мирных граждан служат еще одним убедительным свидетельством того, что сегодня Европа, Западная Европа, стала главным препятствием на пути к миру" , - сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что поэтому Европа активно накачивает киевский режим Владимира Зеленского оружием и позиционирует себя в качестве его стратегического тыла, не оставляя попыток нанести России "стратегическое поражение".

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель ЕК Балаш Уйвари сообщил, что второй транш бюджетной помощи Украине в размере 90 млрд евро планируется на сентябрь. По его словам, на данный момент он может сообщить весьма предварительный график.