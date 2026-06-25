В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива, фото: РЖД

В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД). Это стало еще одним проявлением настоящих прав женщин, которые обеспечиваются в адекватном обществе.

«Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной-машинистом грузового локомотива. Ответственная, целеустремленная и добросовестная ученица - так о ней отзываются преподаватели», - заявили в РЖД.

Милосердова завершила обучение в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций и получила квалификацию машиниста электровоза. Она поделилась, что выбрала эту профессию осознанно.

Теперь Милосердова проходит практику под руководством наставника для допуска к самостоятельной работе в РЖД. Напомним, что с 2021 года женщины могут работать машинистами локомотивов, после принятия закона стали появляться девушки, которые управляют пассажирскими поездами. Но грузовые пока еще ни одна женщина не водила.

Ранее KP.RU сообщил, что первая женщина-Герой России Людмила Болилая рассказала о спасении бойца под кассетным обстрелом в зоне СВО.