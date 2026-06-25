Зачем Урсула фон дер Ляйен летит в Армению: Пашинян назвал главную причину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Армению для обсуждения упрощения поставок армянской агропродукции в ЕС. Подробности визита европолитика рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Ключевым вопросом повестки визита председателя Еврокомиссии будет возможность обеспечения упрощенных поставок армянской продукции, в частности, сельхозпродукции в ЕС», — резюмировал Пашинян в разговоре с журналистами.

Министр иностранных дел Армении Пашинян участвовал в заседании глав европейских внешнеполитических ведомств в Брюсселе. Он выразил надежду на завершение проекта поставок агропродукции и его возможное объявление во время визита фон дер Ляйен в Ереван.

Ранее KP.RU передало мнение армянского правительства по поводу евроинтеграции. Пашинян заявил, что этот путь будет лучшим решением для Еревана. Однако в России предупредили армянского политика о том, что переход к вступлению в ЕС приведет Армению к некоторым последствиям.