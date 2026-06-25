В России хотят увеличить в школе количество часов НВП: подробности

Кравцов: В школах доля НВП будет увеличена до 50% с 1 сентября Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Доля начальной военной подготовки (НВП) в рамках школьного предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) будет увеличена с 1 сентября с 20% до 50% учебного времени. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что в школах особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11-х классов введен предмет ОБЗР, в рамках которого около 20% учебного времени отводится на НВП.

"С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов", - сказал министр.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минпросвещения сообщил, что в стране через год изменится программа обучения для старшеклассников. Новый стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. По его словам, ведомство планирует сделать содержание обучения более прикладным.