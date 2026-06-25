«Тысячу раз обсуждали эту тему»: Лукашенко ответил на попытки втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не видит необходимости вмешиваться в конфликт на Украине. По его словам, республика не собирается вступать в боевые действия, и попытки подтолкнуть её к этому лишены оснований.

«Втягиваться нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович Грызлов организовывает процесс, чтобы нас втянуть в конфликт. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему», — уточнил белорусский лидер на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее Лукашенко указывал, что на данный момент республике не требуется втягиваться в конфликт ни в гражданском, ни в военном смысле. При этом он предупредил, что в случае прямой агрессии извне Белоруссия готова дать жёсткий военный ответ и церемониться с противником не станет.