Захарова заявила, что ЕС закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине Фото: МИД России

Правящая верхушка ЕС закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине и продолжает спонсировать киевский режим для совершения новых убийств. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот же самый Брюссель, который обсуждает в таком пасторальном ключе с киевским режимом проблематику прав человека, не видит никаких нарушений", - отметила дипломат.

По ее словам, в эти же кровавые руки киевского режима ЕС насыпает все больше денег и оружия, которые, очевидно, бьют по мирным гражданам всех национальностей, разных возрастов, различных вероисповеданий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова назвала Европу главным препятствием на пути к миру на Украине. Европа активно накачивает киевский режим оружием и позиционирует себя в качестве его стратегического тыла, не оставляя попыток нанести России "стратегическое поражение", подчеркнула она.