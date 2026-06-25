Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июня 2026 13:31

Захарова заявила, что ЕС закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине

В кровавые руки киевского режима ЕС насыпает все больше денег для новых убийств, отметила Захарова
Сергей ГАПЧУК
Захарова заявила, что ЕС закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине Фото: МИД России

Захарова заявила, что ЕС закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине Фото: МИД России

Правящая верхушка ЕС закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине и продолжает спонсировать киевский режим для совершения новых убийств. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот же самый Брюссель, который обсуждает в таком пасторальном ключе с киевским режимом проблематику прав человека, не видит никаких нарушений", - отметила дипломат.

По ее словам, в эти же кровавые руки киевского режима ЕС насыпает все больше денег и оружия, которые, очевидно, бьют по мирным гражданам всех национальностей, разных возрастов, различных вероисповеданий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова назвала Европу главным препятствием на пути к миру на Украине. Европа активно накачивает киевский режим оружием и позиционирует себя в качестве его стратегического тыла, не оставляя попыток нанести России "стратегическое поражение", подчеркнула она.