Лукашенко: Украина стала разменной картой в большой игре Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас Украина стала разменной картой в большой игре. Об этом он рассказал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Минске.

«Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что российская сторона понимает, против кого она участвует в украинском конфликте.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко обратился с очередным призывом к Украине. Президент Белоруссии заявил, что Киеву стоит вернуться за стол переговоров и решать вопросы цивилизованно в ходе конструктивного диалога. Лукашенко также подчеркнул, что Минск продолжает сохранять исключительно миролюбивую позицию и не намерен вступать в конфликт.