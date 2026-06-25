«Иначе быть не может»: Лукашенко пообещал, что Белоруссия всегда будет с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Белоруссия всегда будет с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Иначе быть не может. Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет», — резюмировал белорусский лидер в разговоре с российским чиновником.

Ранее KP.RU рассказал, что Лукашенко прокомментировал стремление киевского режима к эскалации конфликта. Президент Белоруссии подчеркнул, что совершенно недопустимо, чтобы конфликт перекинулся на территорию республики. Минск будет делать все возможное, чтобы этого не случилось, так же как и Москва. Именно так Лукашенко ответил на угрозы Киева начать атаковать цели в Белоруссии.