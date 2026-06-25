Лукашенко вызвал представителей Зеленского на ковер и передал ему недвусмысленное послание

Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского после его угроз Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил, что встречался в столице республики с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского, который продолжает угрожать Минску.

"На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится", - сказал белорусский лидер.

По его словам, в случае втягивания Белоруссии в украинский конфликт, он приобретет совсем другой характер.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский военный аналитик и экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что стремительно теряющий позиции на передовой киевский режим в лице Зеленского активно пытается спровоцировать Белоруссию. Это не изменит ситуацию в Донбассе, однако может создать предлог для вмешательства Европы, подчеркнул эксперт.