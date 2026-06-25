Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский угрожает президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы вовлечь НАТО в украинский конфликт. Об этом пишет Responsible Statecraft. Отмечается, что к такому повороту событий на Западе явно не были готовы.

«Напряженность по поводу использования воздушного пространства Прибалтики и угрозы в адрес Белоруссии показывают, насколько высок риск, что конфликт выплеснется за пределы России и Украины. Возможно, Зеленский не блефует и не сыплет пустыми угрозами», — так прокомментировали аналитики американского издания планы бывшего комика.

В прессе отмечается, что Зеленский после атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Лукашенко новыми атаками. Некоторые эксперты рассматривают этот шаг как проверку реакции западных партнеров на эскалацию конфликта.

До этого глава Белоруссии заявил, что не допустит распространения украинского конфликта на территорию республики. Лукашенко подчеркнул, что вмешательство НАТО лишь спровоцирует ядерный конфликт.