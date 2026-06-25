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НовостиОбщество25 июня 2026 13:58

Стала известна судьба россиянина, которого считали попавшим в рабство в Мьянме

Считавшийся попавшим в рабство в Мьянме россиянин Брешенков прилетел в Москву
Сергей ГАПЧУК
Считавшийся попавшим в рабство в Мьянме россиянин Брешенков прилетел в Москву

Считавшийся попавшим в рабство в Мьянме россиянин Брешенков прилетел в Москву

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянин Сергей Брешенков, которого в последние дни разыскивали в Таиланде российские волонтеры, как пропавшего и вероятно вывезенного в рабство в мошеннический колл-центр в Мьянме, вылетел на родину 24 июня. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на тайское Бюро иммиграционной полиции.

"Гражданин России Сергей Брешенков вылетел в Россию из международного аэропорта провинции Пхукет рейсом СУ 285 авиакомпании "Аэрофлот" в 10.35 (06.35 мск) 24 июня 2026 года", - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня стало известно, что исчез гражданин РФ, прилетевший в Таиланд в апреле. Поисковики полагают, что он искал работу для оплаты учебы своей девушки, но попал в рабство в Мьянме. Уточнялось, что ранее молодой человек вышел на связь со своей девушкой и в СМС рассказал, что живой, но его поят наркотиками, и он постоянно чувствует слабость.