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НовостиПроисшествия25 июня 2026 14:00

В России предложили конфисковать имущество умерших преступников: как это должно работать

СК России предложил закрепить возможность конфисковать имущество умерших
Сергей КУДРИН
СК России предложил закрепить возможность конфисковать имущество умерших

СК России предложил закрепить возможность конфисковать имущество умерших

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Следственного комитета РФ Александр Фёдоров объявил о планах по изменению Уголовно-процессуального кодекса. Предлагаемые поправки предполагают продолжение изъятия и конфискации незаконно полученных активов и после смерти подозреваемого.

«Ещё одна инициатива – возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела либо после смерти фигуранта», - сказал он на полях ПМЮФ.

В рамках этих процессов предлагается дополнить уголовно-процессуальное законодательство новым основанием для выделения уголовного дела. Это нововведение будет направлено на выявление, розыск и конфискацию имущества, добытого преступным путём.

По словам эксперта, на практике нередко имущество обнаруживается уже после того, как уголовное дело передано в суд. Однако действующее законодательство не предоставляет эффективных инструментов для обращения взыскания на такие активы, выявленные в ходе расследования.

Ранее KP.RU сообщил, что с 2024 года закон о конфискации имущества преступников пополнился до 29 видов правонарушений.