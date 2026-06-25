В России предложили конфисковать имущество умерших преступников: как это должно работать

СК России предложил закрепить возможность конфисковать имущество умерших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Следственного комитета РФ Александр Фёдоров объявил о планах по изменению Уголовно-процессуального кодекса. Предлагаемые поправки предполагают продолжение изъятия и конфискации незаконно полученных активов и после смерти подозреваемого.

«Ещё одна инициатива – возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела либо после смерти фигуранта», - сказал он на полях ПМЮФ.

В рамках этих процессов предлагается дополнить уголовно-процессуальное законодательство новым основанием для выделения уголовного дела. Это нововведение будет направлено на выявление, розыск и конфискацию имущества, добытого преступным путём.

По словам эксперта, на практике нередко имущество обнаруживается уже после того, как уголовное дело передано в суд. Однако действующее законодательство не предоставляет эффективных инструментов для обращения взыскания на такие активы, выявленные в ходе расследования.

Ранее KP.RU сообщил, что с 2024 года закон о конфискации имущества преступников пополнился до 29 видов правонарушений.