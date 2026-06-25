Депутат Чепа призвал не доверять словам Мерца о переговорах по Украине Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа призвал не доверять словам канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах по Украине. Об этом он заявил в беседе с Lenta.ru.

«Все это делается для того, чтобы заморозить этот конфликт на время. Украину хотят довооружить, поставить ей новые системы орудия, провести дислокацию и дать передышку», - подчеркнул депутат.

Чепа уверен, что заявлениями о переговорах европейские союзники Киева хотят решить вопрос с перевооружением Украины для продолжения боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал, что Мерц заявил о подходящем времени для проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Канцлер ФРГ также призвал заморозить линию боевого соприкосновения.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не намерена останавливаться на линии соприкосновения в качестве условия для начала переговоров, как это было при Стамбульских договоренностях.