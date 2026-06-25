Коломойского* заочно приговорили к 12 годам за хищение нефти на 10 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане суд заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского* к 12 годам лишения свободы за хищение нефти на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает МВД РФ.

Отмечается, что приговор заочно поставлен в отношении находящихся в межгосударственном розыске Коломойского*, а также Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко.

Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 и частью 4 статьи 160 УК РФ.

"По инициативе Следственного департамента МВД России наложен арест на имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 млрд рублей, в том числе на ее акции стоимостью более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.

* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ