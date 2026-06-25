"Не боимся и сможем проконтролировать": Лукашенко высказался об украинских грибниках

Лукашенко: Белоруссия может отследить украинцев, которые придут за грибами Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится разрешить простым украинцам собирать грибы на территории страны в случае открытия упрощенных КПП на границе с Украиной.

Он отметил, что недавно поручил проработать варианты посещения украинцами из приграничья мест на территории Белоруссии, где те всегда собирали грибы и ягоды.

По его словам, даже в таких непростых условиях, которые происходят на границе Украины и Белоруссии, Минск готов открыть упрощенные пункты пропуска, чтобы украинцы могли собирать дикороссы, продавать их у себя и тем самым зарабатывать себе на жизнь.

"Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями", - подчеркнул Лукашенко.

Как писал сайт KP.RU, ранее белорусский лидер сообщил, что встречался в Минске с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского. Как отметил Лукашенко, он сказал, чтобы те передали украинскому главарю, что если тот думает, что можно так вот разговаривать с Белоруссией и еще пытаться втянуть ее в конфликт, то должен понимать, что качество вооруженного противостояния мгновенно изменится.