Суд в Москве дал сроки фигурантам дела о вымогательствах в Telegram-каналах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хамовнический суд столицы назначил наказание двоим мужчинам, которые вымогали деньги у бизнесменов за удаление клеветнических постов в Telegram-каналах. Общая сумма полученного ими вознаграждения превысила 23,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Предприниматель Антон Сафонов и пенсионер Эдуард Щуренков признаны виновными в совершении преступления. Сафонов проведет в колонии шесть лет, а его подельник — три года. При этом Щуренкова взяли под стражу прямо в зале суда.

Защитники осужденных не согласились с решением судьи и уже заявили, что готовят жалобу на приговор. Адвокат Сафонова подчеркнул, что вина его клиента не находит подтверждения в словах свидетелей. Тем не менее суд пошел навстречу фигурантам и изменил квалификацию деяния, переведя его из категории особо тяжких в просто тяжкие.

Жертвами злоумышленников стали несколько известных персон. Среди них миллиардер Альберт Авдолян, который отдал вымогателям 11,5 миллиона рублей. Кроме того, деньги требовали с топ-менеджеров госкорпораций «Ростех» и «Россети» — Василия Бровко и Андрея Рюмина.

Ранее в Ставропольском крае мужчину приговорили к семи годам колонии за вымогательство. Суд установил, что он требовал долю в бизнесе в размере 6,7 миллиона рублей.