СК предложил признать использование нейросетей отягчающим обстоятельством Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России могут начать строже наказывать за преступления, совершенные с помощью нейросетей. С такой инициативой выступил Следственный комитет, предложив внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение озвучил советник руководителя СКР Александр Федоров во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме. Он пояснил, что использование искусственного интеллекта для совершения умышленных преступлений должно считаться отягчающим вину обстоятельством. По мнению представителя ведомства, этот пункт необходимо четко прописать в 63-й статье УК РФ.

Стоит напомнить, что совсем недавно президент Владимир Путин подписал закон, который уже ограничил использование ИИ в публичном пространстве. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, запрещает применять сгенерированные нейросетями изображения и голоса людей в предвыборной агитации.

Новые правила касаются как реальных, так и вымышленных персонажей, а также уже умерших граждан. Единственное послабление сделано для самих кандидатов, а также для тех лиц, кто заранее дал свое письменное согласие на обработку и использование цифрового двойника.