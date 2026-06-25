Песков заявил, что СМИ Украины верить нельзя, РФ ждет продолжения диалога с США Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь территории России, и указал, что украинским средствам массовой информации (СМИ) доверять нельзя.

"Украинским СМИ верить нельзя", - сказал официальный представитель Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил, что недавно в Минске встречался с представителями главы киевского режима. Белорусский лидер подчеркнул, что передал украинскому главарю, что если тот думает, что можно разговаривать с Белоруссией языком угроз и еще пытаться втянуть республику в конфликт, то он должен понимать, что качество противостояния мгновенно изменится.

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