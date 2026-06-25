«Просовывают физиономию»: Захарова указала на попытки Европы повлиять на переговоры по Украине

Захарова: Европейцы пытаются диктовать свои условия в урегулировании на Украине. Фото: МИД России

Представители Европы пытаются диктовать свои условия в урегулировании конфликта на Украине, «просовывая физиономию» в переговорный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это попытки еэсовцев буквально влезть, втиснуться, а некоторых еэсовцев типа Каи Каллас, просто просунуть свою физиономию в щель хотя еще не имеющего реальных очертаний переговорного процесса», - подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что таким образом Европа пытается усилить позиции киевского режима в переговорном процессе, чтобы диктовать собственные условия мира России с позиции силы.

Ранее KP.RU сообщал, что замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал позицию Евросоюза по переговорам с Россией. Как заявил дипломат, ЕС не собирается создавать условия для контактов и не заинтересован в мирном диалоге.