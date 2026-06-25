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НовостиОбщество25 июня 2026 15:09

Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму: "Меры предпринимаются"

Аксенов: Власти решают проблему топлива в Крыму
Сергей ГАПЧУК
Аксенов: Власти решают проблему топлива в Крыму

Аксенов: Власти решают проблему топлива в Крыму

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова решают проблему с топливом.

"Хочу сказать, что меры сегодня предпринимаются, и по поручению президента, достаточные для того, чтобы решить этот вопрос", — сказал глава Крыма.

По словам Аксенова, он пока не может назвать точные сроки нормализации обстановки.

Как писал сайт KP.RU, в Крыму ситуация с топливом остается без изменений. С 21 июня в Крыму и Севастополе полностью остановлена свободная продажа бензина для физических и юридических лиц. Весь бензин уходит на нужды государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что сроков возобновления свободной продажи бензина пока нет.