Суд дал экс-сотруднику издательства Popcorn Books Иванову* четыре года условно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова* (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По словам собеседника, суд признал Иванова* виновным в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее деятельность.

"Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел дело Павла Иванова* и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно", - говорится публикации.

Как писал сайт KP.RU, экс-глава Popcorn Books Дмитрий Протопопов* (внесен в список экстремистов и террористов) заключил сделку со следствием по уголовному делу об экстремизме и дал признательные показания.

Напомним, 13 января издательство Popcorn Books, известное своей работой в жанре young-adult литературы, объявило о прекращении деятельности.

* - внесены в список экстремистов и террористов