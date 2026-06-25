Блогерше может грозить смертная казнь в Дубае: что она натворила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дубае местные правоохранители предъявили обвинение в умышленном убийстве 23-летней британской блогерше Брук Джордж. Как сообщает издание The Times, сейчас девушка находится под стражей в тюрьме Бур-Дубай. Ей грозит высшая мера наказания, предусмотренная законами ОАЭ — смертная казнь.

По версии следствия, конфликт между блогершей и погибшим британцем, с которым она познакомилась в интернете, произошел во время одного из ее визитов в Дубай. Сама обвиняемая утверждает, что нанесла мужчине ножевые ранения в целях самообороны, так как тот систематически применял к ней физическую силу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Задержание девушки произошло в тот момент, когда она пыталась покинуть Объединенные Арабские Эмираты, однако официально об аресте стало известно только спустя некоторое время. Представители Министерства иностранных дел Великобритании взяли ситуацию на контроль и заявили, что находятся в постоянном контакте с дубайскими властями для защиты прав своей соотечественницы.

Ранее в Таиланде был задержан 29-летний уроженец Санкт-Петербурга, которого поймали при перевозке крупной партии запрещенных веществ в автобусе по маршруту Паттайя — Пхукет. Объем изъятых наркотиков оказался настолько внушительным, что теперь ему может грозить смертная казнь.