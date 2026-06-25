Захарова назвала Зеленского повелителем европейских мух Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в ироничной форме назвала "повелителем европейских мух" главу киевского режима Владимира Зеленского, который ранее заявил, что Украина сама определит представителя Европы на возможных переговорах с Россией.

"Повелитель европейских мух", - сказала дипломат, говоря об украинском главаре.

Как писал сайт KР.RU, ранее президент РФ Владимир Путин высказался о послании украинского главаря, назвав тон документа хамским. Глава государства указал, что подобный стиль обращения не помогает переговорам, а наоборот, создает препятствия для возможных встреч.

В свою очередь американский дипломат Час Фриман подчеркнул, что Зеленский проявил хамство в отношении российского лидера и своим саркастическим письмом "не сделал себе чести". Он признал, что такой текст может "скорее разозлить", чем привлечь к конструктивному диалогу.