Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции саммита НАТО в Гданьске опозорился и обозвал польского премьера Дональда Туска Дональдом Даком. Оговорка попала в интернет, так как трансляцию саммита передавали в социальных сетях канцелярии польского премьера.

«Прежде всего, я хочу искренне хочу поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», — резюмировал Науседа в самом начале своего выступления.

Саммит стран восточного фланга НАТО прошел в Гданьске 25-26 июня по инициативе Туска. В нем участвовали Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия и Румыния.

Ранее KP.RU рассказал, что на самом деле саммит в Польше — это большая пиар-компания. Отмечается, что Туск выдохнул, когда узнал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не появится на полях саммита. Однако же на мероприятии неоднократно заходила тема о помощи Киеву.