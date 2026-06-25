Захарова: Переоцененные платформы Запада станут мало кому интересными площадками Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Переоцененные западные платформы со временем станут мало кому интересны, превратившись в «острова Эпштейна в цифровом море». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западные платформы окончательно превратятся в закрытые, мало кому интересные площадки для своих, такие, знаете, междусобойчики, так сказать, и острова Эпштейна в цифровом море», - подчеркнула дипломат в ходе брифинга.

Так Захарова прокомментировала решение американской компании Apple удалить приложения VK из App Store. Представитель МИД отметила, что суверенное программное обеспечение и другие системы обязательно смогут найти путь к «своему пользователю».

Ранее KP.RU сообщал, что Минцифры направило в ФАС жалобу на Apple. Американская корпорация удалила из App Store четыре приложения российской компании VK — «VK Видео», «VK Музыку», «VK Мессенджер» и «Дзен».