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НовостиВ мире25 июня 2026 16:20

UKMTO: В Ормузском проливе у побережья Омана обстреляно грузовое судно

Снаряд попал в правый борт грузового судна и повредил мостик
Сергей ГАПЧУК
UKMTO: В Ормузском проливе у побережья Омана обстреляно грузовое судно

UKMTO: В Ормузском проливе у побережья Омана обстреляно грузовое судно

Фото: REUTERS.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле грузового судна у побережья Омана в Ормузском проливе.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 7,5 морских милях (около 14 километров – ред.) к юго-востоку от города Дахит в Омане", - говорится в сообщении.

По данным управления, неизвестный снаряд попал в правый борт грузового судна, что привело к повреждению мостика. В свою очередь капитан судна сообщил UKMTO, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня после подписания мирного меморандума между США и Ираном UKMTO сообщило, что уровень угрозы для судов, проходящих через Ормузский пролив, снижен до "умеренного". При этом судоходные компании были предупреждены о наличии мин, а также о присутствии военно-морских сил в районе пролива на фоне продолжающихся операций по разминированию.