Посольство РФ: Предварительно, россиян на захваченном Францией танкере нет Фото: REUTERS.

По предварительным данным, российских граждан среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

25 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные задержали нефтяной танкер Deliver, следовавший под флагом Камеруна. По его утверждению, судно находилось у берегов Сицилии с нарушением морского права. Морская префектура Франции по Средиземному морю заявила, что танкер якобы вышел из российского порта Приморск.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС использует термин "теневой флот", который отсутствует в международном морском праве, для обоснования собственных санкций.