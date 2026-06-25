Александр Беглов: Для Петербурга 250-летие Павловска—событие исключительной важности

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

25 июня под председательством заместителя главы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева состоялось заседание оргкомитета, посвященное грядущему 250-летию Павловского дворцово-паркового ансамбля. Памятная дата будет отмечаться в 2027 году.

В совещании участвовали помощник президента Владимир Мединский, полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов, художественный руководитель Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и глава РЖД Олег Белозёров. По видеосвязи к обсуждению подключились министры культуры Ольга Любимова, цифрового развития и массовых коммуникаций - Максут Шадаев и финансов - Олег Силуанов.

Открывая заседание, Дмитрий Медведев поблагодарил всех, кто участвует в подготовке к юбилейным торжествам и подчеркнул, что первостепенной целью является возвращение Павловску его уникального облика и превращение города в точку притяжения для миллионов туристов. Заместитель председателя Совбеза отметил, что, несмотря на масштабную реставрацию, музей не закрывается для посетителей, а просветительская деятельность продолжается.

«Часть поставленных задач уже выполнена, ряд крупных объектов отреставрирован, на некоторых — работы близки к окончанию»,— констатировал Дмитрий Медведев.

Александр Беглов назвал предстоящее торжество событием исключительной важности для Петербурга, которое станет отправной точкой для нового витка развития как самого музея-заповедника, так и города Павловска.

«Павловск отличается уникальным сочетанием архитектурных шедевров и великолепного ландшафтного парка. Планы города по подготовке и празднованию согласованы с федеральными», — добавил Александр Беглов.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

Губернатор рассказал, что уже завершено восстановление павильонов «Три грации», «Храм дружбы», «Старое Шале» и Ижорских ворот. Городские службы отремонтировали фасады Богадельни Куракиных, где сегодня работает Дом детского творчества. Согласован проект реставрации Николаевских Чугунных ворот, которые станут парадным въездом в Павловск к юбилейной дате. В активной фазе находится ремонт Большого Павловского дворца, Елизаветина павильона и амфитеатра со статуей Флоры. Отдельное внимание уделяется гидротехническим сооружениям — из 52 водных объектов города Павловска 28 находятся на территории заповедника. Реконструкция Павловского водовода разделена на два этапа. Первый закончат до конца 2026 года, второй — в 2027-м, финансирование уже заложено в городском бюджете.

Активно модернизируется и социальная инфраструктура: отремонтированы поликлиники, обновлены четыре детсада, ведется обновление трех школ, двух интернатов и кадетского училища. На более чем полусотен улиц появилось новое светодиодное освещение, переложены тепловые сети, проводится ремонт дорожного полотна и обустройство павильонов общественного транспорта.

Уже утверждена городская программа праздника. Во всех районах пройдут выставки, квесты и лекции. Разрабатывается англоязычный аудиогид и юбилейная символика. В рамках федерального плана в историческом парке «Россия — моя история» откроется экспозиция «Жемчужины Петербурга. Сохранённые и утраченные», посвященная реставрации «Старого Шале» и труду реставраторов. Александр Беглов выразил уверенность, что созданный при поддержке президента задел позволит решить все оставшиеся задачи.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Позднее в этот же день Дмитрий Медведев и Александр Беглов посетили Павловск, чтобы осмотреть возрожденные объекты — «Храм Дружбы» и «Старое Шале». Губернатор отметил, что в работах заняты лучшие петербургские реставраторы, и напомнил о трагической судьбе многих памятников, разрушенных в войну и которые сегодня восстанавливают благодаря усилиям Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Храм Дружбы», созданный Чарльзом Камероном в 1780–1782 годах, вновь распахнул двери 1 мая после двухлетней реставрации. Специалисты восстановили вентиляцию, дренаж, фасады и интерьеры, вернув павильону исторический облик. «Старое Шале», полностью уничтоженное в годы Великой Отечественной войны, воссоздано по архивным чертежам. Теперь здесь разместится Детская школа садоводства, продолжая традиции императорской семьи, дети которой осваивали в шале основы огородничества.

Александр Беглов подчеркнул, что работы не останавливаются — завершается ремонт водовода для сохранения уникальной системы прудов.

«Для нас очень важно достойно встретить юбилей, провести торжества на высоком уровне и дать старт новому этапу развития музея-заповедника и города Павловска. Уверен, при поддержке главы государства и Дмитрия Анатольевича Медведева мы успешно пройдём оставшийся до юбилея путь»,— заявил Глава Санкт-Петербурга.