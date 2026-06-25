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НовостиВ мире25 июня 2026 16:40

МИД Казахстана опроверг данные о переговорах с ЕС по размещению мигрантов

Ранее сообщалось, что ЕС создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде
Сергей ГАПЧУК

МИД Казахстана опроверг сообщения о якобы ведущихся переговорах с Евросоюзом (ЕС) по вопросам размещения на территории республики мигрантов из третьих стран.

"Казахстанская сторона не вступала в переговоры с Европейским союзом либо его государствами-членами по созданию на территории страны центров для приема, содержания, транзита или размещения лиц, не являющихся гражданами РК...", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возможное обсуждение визовой либерализации с ЕС не может рассматриваться как основание для принятия обязательств по размещению в Казахстане лиц, не являющихся гражданами страны.

Как писал сайт KP.RU, страны ЕС планируют отправлять нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище, в Узбекистан и Руанду. В этих государствах планируется открыть спеццентры для содержания таких лиц. Ключевым условием ЕС для выбора страны-партнера является соблюдение ею норм международного права и прав человека.