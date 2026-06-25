Стало известно, насколько выросло число рекламодателей в МАХ

Число рекламодателей в MAX увеличилось в 18 раз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Национальная платформа МАХ отметилась взрывным ростом количества рекламных размещений. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на исследование Ассоциации Блогеров и Агентств (АБА) совместно с платформой для управления интернет-рекламой eLama.

"Одной из самых ярких цифр в исследовании, показывающей изменения на рынке, стал рост внимания рекламодателей к MAX из числа клиентов, которые используют инфлюенс-маркетинг", - говорится в публикации.

По данным eLama, за период с января по май текущего года доля трат на рекламу в национальном мессенджере в общем объеме инфлюенс-размещений значительно выросла. Количество рекламодателей увеличилось в 7,5 раза, объем трат - в 37 раз, средний чек - в 4,7 раза.

Издание приводит данные компании Brand Analytics, согласно которым, по MAX анализируется динамика маркированного контента начиная с января 2026 года. Площадка демонстрирует рост пятый месяц подряд (с 0,8% в январе до 5,35% в мае). В компании отметили, что отечественная платформа фактически перешла из категории "малых" в категорию "средних".

Как писал сайт KP.RU, в начале мая стало известно, что ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 млн пользователей. По данным разработчиков, с момента запуска приложение установили более 120 млн человек, через него отправлено свыше 150 млрд сообщений и совершено более 6 млрд звонков. Кроме того, на платформе создано более 7 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 млн подписчиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал запуск национального мессенджера "Макс" важным шагом для цифрового суверенитета страны.