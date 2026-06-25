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НовостиПроисшествия25 июня 2026 16:51

Три человека ранены из-за детонации взрывного устройства в Брянской области

Ранее ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку, погиб мирный житель
Сергей ГАПЧУК
Три человека ранены из-за детонации взрывного устройства в Брянской области

Три человека ранены из-за детонации взрывного устройства в Брянской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Три мирных жителя пострадали в результате детонации взрывного устройства в селе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Ранее, 20 июня, в Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения. Пострадавшая оперативно доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

А 18 июня в селе Чуровичи Климовского района Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Беспилотник ВСУ целенаправленно преследовал машину с семьей. Женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно.