Фицо выразил сожаление, что в ЕС поддерживают продолжение конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем сожалении, что многие страны в Евросоюзе (ЕС) поддерживают продолжение конфликта на Украине.

"Мне жаль, что довольно много премьеров и стран Европейского союза поддерживают конфликт, новые и новые деньги идут на Украину…" - написал политик в соцсети.

По его словам, конференция по восстановлению Украины в польском Гданьске опять убедила его в том, что какого-то исключительного интереса к завершению конфликта тут нет.

"Я везде, куда приду, буду повторять: необходимо сесть за стол переговоров и лучше три года вести переговоры, чем дать людям погибать три года", - сказал Фицо.

Как писал сайт KP.RU, ранее словацкий премьер указал, что конференция в Гданьске стала площадкой для обсуждения продолжения боевых действий. Большинство глав правительств ЕС делают акцент на эскалации конфликта. Фицо напомнил, что на встрече одобрили военный кредит на 90 млрд евро, первый транш по которому уже переведен.