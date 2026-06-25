Специалисты UserGate uFactor заявили об уязвимости в Microsoft Exchange Server Фото: EAST NEWS.

Специалисты российского центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor выявили уязвимости высокого уровня опасности в корпоративном почтовом сервере Microsoft Exchange Server. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию.

Эксперты отметили, что для проведения атаки хакерам не нужны права администратора, а достаточно взломать учетную запись любого рядового сотрудника. Затем с корпоративных серверов злоумышленники могут похитить нужные им внутренние файлы.

"Многие компании по всему миру используют Microsoft Exchange для организации корпоративной почтовой системы, эта уязвимость может стать трендовой на ближайшие полгода", - предупредили в компании.

Специалисты рекомендовали не дожидаться, пока этой уязвимостью воспользуются, а принимать срочные меры. Так в перечень защитных действий входят обновление программного обеспечения, усиление сетевого контроля и проверка настроек сервера.

Как писал сайт KP.RU, ранее в мессенджере Telegram обнаружили критическую уязвимость, опасность которой оценивается на 9,8 по десятибалльной шкале. Эта брешь в защите приложения может дать злоумышленникам возможность захватывать аккаунты без ведома пользователей и контролировать их переписку.