ЕСПЧ признал незаконным увольнение бывшего главы КС Украины Шевчука Фото: Shutterstock.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным увольнение бывшего председателя Конституционного суда (КС) Украины Станислава Шевчука с должности в 2019 году. Об этом говорится в решении инстанции.

"Суд единогласно … постановляет, что имело место нарушение статьи 6 параграфа 1 Конвенции в отношении требования беспристрастности. Суд постановляет, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции", - говорится в документе.

Кроме того, суд обязал Украину в течение трех месяцев выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро. В случае невыплаты в срок на эту сумму начнут начисляться проценты.

Как писал сайт KP.RU, 14 мая 2019 года Шевчук прокомментировал свое отстранение от должности руководителя КС. По его словам, речь идет о тяжком уголовном преступлении, связанном со "свержением конституционного строя", которое было совершено "в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном Суде", регламента Конституционного Суда Украины".